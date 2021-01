రైల్వే ప్రయాణికులకు శుభవార్త.. రేపటి నుంచి అందుబాటులోకి ఈ-కేటరింగ్‌

న్యూఢిల్లీ : రైల్వేశాఖ ప్రయాణికులకు శుభవార్త చెప్పింది. ఐఆర్‌సీటీసీ ఈ-కేటరింగ్‌ సేవలను ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు తెలిపింది. గతేడాది మార్చిలో కరోనా ప్రేరేపిత లాక్‌డౌన్‌ నాటి నుంచి ఈ-కేటరింగ్‌ సేవలు నిలిపివేశారు. లాక్‌డౌన్‌ అనంతరం దశలవారీగా రైల్వేశాఖ ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతున్నా ఈ-కేటరింగ్‌ సేవలను ప్రారంభించలేదు. దేశవ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి ఆంక్షలు నడలిస్తూ కొత్త మార్గదర్శకాలు విడుదలవుతుండడంతో ఈ-కేటరింగ్‌ సేవలను పునః ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమైంది. దీంతో ప్రయాణికులు ప్రయోజనం కలుగనుంది. తమకు నచ్చిన ఆహారాన్ని ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్‌ చేసి తమ బెర్తు వద్దకే తెప్పించుకోవచ్చు. ఐఆర్‌సీటీసీ ఈ-కేటరింగ్‌ వెబ్‌సైట్‌ https://www.ecatering.irctc.co.in, 1323 నెంబర్‌ ద్వారా, ఐఆర్‌సీటీసీ ఈ-కేటరింగ్‌ యాప్‌ అయిన ‘Food on Track’ యాప్‌లోను ఆర్డర్‌ చేయొచ్చు. మహమ్మారి నేపథ్యంలో ఈ-కేటరింగ్‌ సేవలు దేశ వ్యాప్తంగా మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా దశలవారీగా ప్రారంభించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. తొలుత 62 రైల్వే స్టేషన్లలో ఈ సేవలు అందించనుంది. న్యూఢిల్లీ, లక్నో, భోపాల్‌, సూరత్‌, పూణె, అహ్మదాబాద్‌, హౌరా, పాట్నా, విజయవాడ, రాజమండ్రి, విశాఖపట్నం, సికింద్రాబాద్‌, ఎర్నాకుళం, ఉజ్జయిని, పన్వెల్‌తో పాటు పలు స్టేషన్లలో సేవలు ప్రారంభించనున్నట్లు రైల్వేమంత్రిత్వశాఖ ట్వీట్‌ చేసింది.

Indian Railways to resume e-catering services from 1st February.



This will further enhance travel experience and passenger convenience as they can enjoy their favourite & fresh food during train journeys.



