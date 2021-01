న్యూఢిల్లీ: ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు నేతాజీ సుభాస్‌ చంద్రబోస్‌ జయంతికి ముందు భారతీయ రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నది. హౌరా-కాల్కా మెయిల్ పేరును ‘నేతాజీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌’గా మార్పు చేసింది. ఈ మేరకు బుధవారం ట్విట్టర్‌లో రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. నేతాజీ పరాక్రమం భారతదేశం స్వేచ్ఛ, అభివృద్ధిని ఎక్స్‌ప్రెస్‌ మార్గంలో నిలిపిందని కొనియాడింది. తూర్పు రైల్వే పరిధిలోని హౌరా నుంచి పశ్చిమ రైల్వే పరిధిలోని కాల్కా వరకు దేశ రాజధాని ఢిల్లీ మీదుగా ప్రయాణించే హౌరా-కాల్కా మెయిల్ దేశంలోనే ప్రసిద్ధ, పురాతన రైలు అని వెల్లడించింది.



Indian Railways is happy to announce the naming of 12311/12312 Howrah-Kalka Express as “Netaji Express”



Netaji’s prakram had put India on the express route of freedom and development.