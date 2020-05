కరోనా యోధులకు నౌకాదళం సంఘీభావం

న్యూఢిల్లీ: ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి కరోనా బాధితులకు చికిత్స చేస్తున్న వైద్యులు, నర్సులు, ఇతర సిబ్బంది సేవలకు కృతజ్ఞతగా ఇవాళ ఉదయం కరోనా ఆస్పత్రులపై భారత వాయుసేన పూల వర్షం కురిపించిన విషయం తెలిసిందే. ఇండియన్‌ కోస్ట్‌గార్డ్‌, భారత నౌకాదళం కూడా నౌకలకు దీపాలంకరణ చేసింది. కరోనా యోధులకు సంఘీభావంగా ఆదివారం రాత్రి 7 గంటల నుంచి విద్యుద్ధీపాలతో అలంకరించిన యుద్ధనౌకలను విశాఖపట్నం, చెన్నై, ముంబై, తిరువనంతపురం తీరాల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా నౌకల్లోని సిబ్బంది కరోనా కట్టడికి అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్న కరోనా వారియర్స్‌కి గౌరవవందనం సమర్పించనున్నారు.

#WATCH Kerala: Indian Navy Ships of Southern Naval Command illuminated at The Anchorage in Ernakulam channel in Kochi as part of "India Salutes Corona Warriors" campaign to express appreciation for efforts of frontline workers in the fight against #COVID19. (Source: Indian Navy) pic.twitter.com/ZPqp5A2p5O