రైతులకు భారత ప్రభుత్వం సాయమందించాలి : రాహుల్‌ గాంధీ

న్యూఢిల్లీ : హర్యానా, రాజస్తాన్‌, పంజాబ్‌ ఢిల్లీతో పాటు వివిధ రాష్ట్రాలలోని పంట పొలాలపై మిడతల దండు దండెత్తింది. ఆయా ప్రాంత అధికారులు ఇప్పటికే ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చేస్తూ మిడతలను తరమాలని రైతులకు సూచించారు. ఇదిలా ఉండగా ఈ విషయంపై తాజాగా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ రాహుల్‌ గాంధీ స్పందించారు.

‘హర్యానా, రాజస్తాన్‌, పంజాబ్‌, ఉత్తప్రదేశ్‌, మధ్యప్రదేశ్‌, గుజరాత్‌, మహారాష్ర్టలో మిడతలు పంటలను నాశనం చేశాయి. ఈ దాడులను ఎదురుకున్న రాష్ట్రాలు, ఆయా ప్రాంత రైతులకు భారత ప్రభుత్వం తప్పక సాయం అందించాలి’ అని ట్విటర్‌లో పోస్టు చేశారు.

Locusts have destroyed crops in Haryana, Rajasthan, Punjab, UP, MP, Gujarat and Maharashtra.



GOI must provide support to the states and farmers who have suffered this menace.https://t.co/rvjupzb4D8