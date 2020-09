గ్యాంగ్‌ట‌క్‌ : దారి త‌ప్పిన ముగ్గురు చైనా పౌరుల‌ను భార‌త సైన్యం ర‌క్షించింది. ఈ సంఘ‌ట‌న ఉత్త‌ర సిక్కిం పీఠ‌భూమి ప్రాంతంలో 17,500 అడుగుల ఎత్తులో గ‌డిచిన గురువారం నాడు చోటుచేసుకుంది. ర‌క్షించ‌బ‌డిన చైనా ద‌ళాల సిబ్బందికి ఆక్సిజ‌న్, ఆహారం, వెచ్చ‌ని దుస్తువుల‌ను భార‌త సైన్యం అంద‌జేసింది. అదేవిధంగా వారు సుర‌క్షితంగా త‌మ గ‌మ్య‌స్థానానికి చేరుకునేందుకు రూట్ మ్యాప్‌ను తెలిపింది. ఇండియ‌న్ ఆర్మీకి సంబంధించినంత వ‌ర‌కు మాన‌వత్వ‌మే త‌మ‌కు మొద‌టి ప్రాధాన్య‌త అని ఆర్మీ పేర్కొంది.



