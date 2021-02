న్యూఢిల్లీ: పాప్‌స్టార్ రిహాన్నా చేసిన ఓ ట్వీట్ సంచ‌ల‌నం రేపుతున్న‌ది. ఢిల్లీలో రైతులు చేస్తున్న ఆందోళ‌న‌ల‌ను ఉద్దేశిస్తూ ఈనెల 2వ తేదీన రిహాన్నా త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ఓ పోస్టు చేసింది. సీఎన్ఎన్ వార్తా సంస్థ రాసిన క‌థ‌నాన్ని త‌న ట్వీట్‌కు జోడిస్తూ .. దీని గురించి మ‌నం ఎందుకు మాట్లాడ‌డం లేదంటూ ఆమె ప్ర‌శ్నించారు. ఆ ట్వీట్‌పై దుమారం రేగుతున్న‌ది. రైత ఆందోళ‌న‌ల‌పై అంత‌ర్జాతీయ వ్య‌క్తుల జోక్యం అవ‌స‌రం లేద‌న్న వాద‌న‌లు వినిపిస్తున్నాయి. బాలీవుడ్‌తో పాటు దేశంలోని ప్ర‌ముఖులు రిహాన్నా ట్వీట్‌ను ఖండించారు.

బుధ‌వారం రాత్రి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా కూడా ఆ ట్వీట్‌కు స్పందించారు. భార‌త దేశ ఐక్య‌త‌ను ఏ ప్ర‌చారం నిర్వీర్యం చేయ‌లేద‌న్నారు. కొత్త శిఖ‌రాల‌ను చేరుకునే భార‌త్‌ను ఏ ప్ర‌చారమూ అడ్డుకోలేద‌న్నారు. భార‌త భ‌విష్య‌త్తును ఏ ప్ర‌చారమూ నిర్ణ‌యించ‌లేద‌ని, కేవ‌లం ప్ర‌గ‌తి మాత్ర‌మే దేశ భ‌విష్య‌త్తును నిర్దేశిస్తుంద‌న్నారు. ప్ర‌గ‌తి సాధించేందుకు భార‌త్ ఐక్యంగా క‌లిసి ఉంటుంద‌ని అన్నారు. హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా క‌న్నా ముందు విదేశాంగ మంత్రి జైశ‌కంర్‌, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మ‌లా సీతారామ‌న్ కూడా త‌మ ట్వీట్ల ద్వారా స్పందించారు.



why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S

No propaganda can deter India’s unity!



No propaganda can stop India to attain new heights!



Propaganda can not decide India’s fate only ‘Progress’ can.



India stands united and together to achieve progress.#IndiaAgainstPropaganda#IndiaTogether https://t.co/ZJXYzGieCt