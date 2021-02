న్యూఢిల్లీ : దేశంలో క‌రోనా వైర‌స్ విజృంభ‌ణ కొన‌సాగుతూనే ఉంది. గ‌డిచిన 24 గంట‌ల్లో కొత్త‌గా 11,713 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదైన‌ట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ వెల్ల‌డించింది. ఇక ఈ వైర‌స్ నుంచి 14,488 మంది కోలుకుని డిశ్చార్జి కాగా, 95 మంది మ‌ర‌ణించిన‌ట్లు పేర్కొంది. దేశ వ్యాప్తంగా క‌రోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 1,08,14,304కు చేరుకోగా, మ‌ర‌ణాల సంఖ్య 1,54,918కి చేరింది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు క‌రోనా నుంచి 1,05,10,796 మంది కోలుకున్నారు. ప్ర‌స్తుతం యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 1,48,590. భార‌త్‌లో క‌రోనా వ్యాక్సినేష‌న్ ప్ర‌క్రియ విజ‌య‌వంతంగా కొన‌సాగుతోంది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 54,16,849 మంది క‌రోనా టీకా తీసుకున్నారు.



