బెంగ‌ళూరు : క‌ర్ణాట‌క రాజ‌ధాని బెంగ‌ళూరులో నిర్వ‌హించిన‌ ఇండియ‌న్ ఓషియ‌న్స్ రిజీయ‌న్(ఐఓఆర్‌) డిఫెన్స్ మినిస్ట‌ర్ల స‌మావేశానికి ర‌క్ష‌ణ శాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ హాజ‌ర‌య్యారు. ఈ సంద‌ర్భంగా రాజ్‌నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ.. భార‌త‌దేశం అతిపెద్ద దేశ‌మ‌ని, ఐఓఆర్ రిజీయ‌న్‌లో భార‌త్ 7,500 కిలోమీట‌ర్ల తీర ప్రాంతాన్ని క‌లిగి ఉంద‌ని తెలిపారు. శాంతియుత వాతావ‌ర‌ణం కోసం ఐఓఆర్ దేశాల‌న్ని క‌లిసిక‌ట్టుగా చురుకైన పాత్ర పోషించాల్సిన అవ‌స‌రం ఉంద‌న్నారు. భ‌ద్ర‌త‌, వాణిజ్యం, క‌నెక్టివిటీ, ఉగ్ర‌వాదంపై దృష్టి పెట్టాల‌న్నారు.

ఐఓఆర్ దేశాలు ఉగ్ర‌వాదానికి వ్య‌తిరేకంగా పోరాడాల‌న్నారు. క్షిప‌ణులు‌, హెలికాప్ట‌ర్లు, మ‌ల్టీ ప‌ర్ప‌స్ లైట్ ట్రాన్స్‌పోర్టు ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌, యుద్ధ నౌక‌లు‌, గ‌స్తీ నౌక‌లు‌, ఆర్టిల‌రీ గ‌న్ సిస్ట‌మ్స్‌, ట్యాంక్స్‌, రాడార్లు, మిలిట‌రీ వాహ‌నాలతో పాటు ఆయుధాల వ్య‌వ‌స్థ‌ను స‌ర‌ఫ‌రా చేసేందుకు భార‌త్ సిద్ధంగా ఉంద‌ని రాజ్‌నాథ్ సింగ్ వెల్ల‌డించారు. విదేశీ కంపెనీల‌కు త‌మ స‌హ‌కారాన్ని అందించేందుకు ఇండియ‌న్ ఏరోస్పేస్‌, ర‌క్ష‌ణ ప‌రిశ్ర‌మ సిద్ధంగా ఉన్నాయ‌ని రాజ్‌నాథ్ పేర్కొన్నారు.



Karnataka: Defence Minister Rajnath Singh attends Indian Ocean Region Defence Ministers’ Conclave in Bengaluru.



It is an initiative to promote dialogue to foster the development of peace, stability and prosperity in the Indian Ocean region. pic.twitter.com/EMXjVQHgc9