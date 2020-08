భారత రత్నను కోల్పోయి.. భారత్ దు:ఖిస్తున్నది: ప్రధాని మోదీ

న్యూఢిల్లీ: భారత రత్న ప్రణబ్ ముఖర్జీని కోల్పోయిన భారత్ దు:ఖిస్తున్నదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. మాజీ రాష్ట్రపతి మరణం పట్ల తన సంతాపాన్ని తెలిపారు. దేశాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించడంలో ప్రణబ్ ముఖర్జీ చెరగని ముద్ర వేశారనిమోదీ కొనియాడారు. పండితుడితో సమాన శ్రేష్ఠమైన ప్రణబ్ ముఖర్జీ అత్యున్నత రాజనీతిజ్ఞుడని ప్రశంసించారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు ఆయన ఆరాధనీయుడయ్యారని మోదీ తెలిపారు. ప్రణబ్ ముఖర్జీ‌తో తన అనుబంధాన్ని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.

2014‌లో ప్రధానిగా ఢిల్లీకి కొత్తగా వచ్చిన తనకు నాటి రాష్ట్రపతి అయిన ప్రణబ్ ముఖర్జీ తొలి రోజు నుంచి మార్గదర్శకత్వంగా నిలిచి అన్నింటా మద్దతిచ్చి ఆశీర్వాదించాలని మోదీ చెప్పారు. ఆయనతో అనుబంధాన్ని తాను ఎల్లప్పుడూ ఆదరిస్తానని అన్నారు. ప్రణబ్ కుటుంబ సభ్యులకు మోదీ సంతాపం తెలిపారు.











India grieves the passing away of Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee. He has left an indelible mark on the development trajectory of our nation. A scholar par excellence, a towering statesman, he was admired across the political spectrum and by all sections of society. pic.twitter.com/gz6rwQbxi6