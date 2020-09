ఢిల్లీ : మాజీ ప్ర‌ధాన‌మంత్రి మ‌న్మోహ‌న్ సింగ్ జ‌న్మ‌దినం నేడు. ఈవాళ ఆయ‌న 88వ వ‌సంతంలోకి అడుగిడుతున్నారు. ఈ సంద‌ర్భాన్ని పుర‌స్క‌రించుకుని కాంగ్రెస్ నాయ‌కుడు రాహుల్ గాంధీ మ‌న్మోహ‌న్ సింగ్‌కు పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా రాహుల్ స్పందిస్తూ... మీ వంటి వ్య‌క్తి ప్ర‌ధానిగా లేక‌పోవ‌డం భార‌త‌దేశం లోటుగా భావిస్తోంద‌న్నారు. మ‌న్మోహ‌న్ నిజాయితీ, మర్యాద, అంకితభావం మనందరికీ స్ఫూర్తినిస్తాయన్నారు. రానున్న కాలంలో ఆయ‌న‌కు అంతా మంచే జ‌ర‌గాల‌ని ఆశిస్తున్న‌ట్లు తెలిపారు. మ‌న్మోహ‌న్ సింగ్ ప్ర‌స్తుతం రాజ‌స్థాన్ నుంచి రాజ్య‌స‌భ స‌భ్యుడిగా కొన‌సాగుతున్నారు.



India feels the absence of a PM with the depth of Dr Manmohan Singh. His honesty, decency and dedication are a source of inspiration for us all.



Wishing him a very happy birthday and a lovely year ahead.#HappyBirthdayDrMMSingh