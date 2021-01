హైద‌రాబాద్: ఎడ్వ‌ర్డ్ జ‌న్న‌ర్ గుర్తున్నారా? టీకా విధానాన్ని క‌నుగొన్న‌ది ఈయనే. 1796లో మ‌శూచీ వ్యాధికి టీకాను రూపొందించిన ఫిజీషియ‌న్‌ ఆయ‌న‌. కాలం ఏదైనా.. ధ‌ర్మం ఏదైనా.. ఇప్పుడు వ్యాక్సినేష‌న్ ఓ ప్ర‌క్రియ‌గా మారింది. మ‌హోత్పాల నుంచి మాన‌వాళిని ర‌క్షిస్తున్న దివ్యఔష‌ధాలుగా టీకాలు ఉద్భ‌వించాయి. త‌ర‌త‌రాలుగా పీడిస్తున్న రోగాల‌కు టీకాలే ప్ర‌త్యామ్నాయ చికిత్సా విధానాలుగా మారాయి. కానీ గ‌త ఏడాది యావ‌త్ ప్ర‌పంచాన్ని గ‌డ‌గ‌డ‌లాడించిన క‌రోనా ‌(సార్స్ సీవోవీ-2) వైర‌స్‌ను నియంత్రించేందుకు శాస్త్ర‌వేత్త‌లు శ‌ర‌వేగంగా టీకాల‌ను రూపొందించారు. వాళ్లు అభివృద్ధి చేసిన వ్యాక్సిన్లు ఇప్పుడు ప్రాణ ర‌క్షులుగా అవ‌త‌రించాయి. ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు క‌రోనా వైర‌స్ వ‌ల్ల సుమారు 20 ల‌క్ష‌ల మంది మ‌ర‌ణించారు. కోట్లాది మంది ఆ వైర‌స్ సంక్ర‌మ‌ణ‌తో స‌త‌మ‌తం అయ్యారు. భార‌త్‌లోనూ ఆ ప్రాణాంత‌క వైర‌స్ సోకిన వారు కోటిపైగా ఉన్నారు. దాదాపు ల‌క్ష‌న్న‌ర మంది ఇండియాలో ఆ క‌నిపించ‌ని కీట‌కానికి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కానీ ఇవాళ ఓ శుభ‌దినం. 130 కోట్ల మంది ఆశతో ఎద‌రుచూసిన సంద‌ర్భం ఇది. దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ కరోనా వ్యాక్సినేష‌న్ ప్ర‌క్రియ మొద‌లైంది. ప్ర‌పంచంలోనే అతిపెద్ద వ్యాక్సినేష‌న్ ప్ర‌క్రియ‌గా ఇది చ‌రిత్ర‌లో నిలిచిపోనున్న‌ది.



దేశ ప్ర‌జ‌లే కాదు.. యావ‌త్ ప్ర‌పంచం కూడా ఇండియాలో జ‌రుగుతున్న వ్యాక్సినేష‌న్ విధానంపై దృష్టి పెట్టింది. ప్ర‌పంచంలో అత్య‌ధిక జ‌నాభా క‌లిగిన రెండ‌వ దేశంగా భార‌త్ ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. మ‌రి ఇలాంటి దేశంలో.. ఇమ్యూనిటీ పెంచ‌డం అంత సులువైన ప‌నికాదు. కోవిడ్ టీకాల‌తో ప్ర‌జ‌ల్లో రోగ‌నిరోధ‌క శ‌క్తిని పెంచేందుకు ప్ర‌భుత్వం చూపిన శ్ర‌ద్ధ‌, తెగువ హ‌ర్ష‌ణీయం. ఆగ‌మేఘాల మీద‌, అక‌స్మాత్తుగా ఉరిమిప‌డిన క‌రోనా వైర‌స్‌తో అత‌లాకుత‌ల‌మైన దేశ ప్ర‌జ‌లు ఇక త‌మ ప్రాణాల‌పై భ‌ర‌సో పెట్టుకునే సంద‌ర్భం ఇది. ఆర్థిక వ్య‌వ‌స్థ క‌న్నా.. ప్రాణాలే మిన్న అన్న ల‌క్ష్యంతో దేశం అత్యంత అప్ర‌మ‌త్త‌తో గ‌త ఏడాది అనేక నిర్ణ‌యాలు తీసుకున్న‌ది. శ‌ర‌వేగంగా సోకుతున్న క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారిని రూపుమాపేందుకు ప్ర‌భుత్వం లాక్డౌన్ చ‌ర్య‌ల‌తో వైర‌స్‌ను క‌ట్టడి చేయ‌గ‌లిగింది. అయితే వైర‌స్‌కు బ‌లి అవుతున్న ప్రాణాల‌ను కాపాడేందుకు శాస్త్ర‌వేత్త‌లు ఎంతో నిష్ఠ‌తో త‌మ ప్ర‌యోగాల‌ను కొన‌సాగించారు. సైన్స్ చ‌రిత్ర‌లోనే తొలిసారి అతివేగంగా ఓ వైర‌స్‌కు టీకాను క‌నుగొన్నారు. ఆసియా, యూరోప్‌లోని కొన్ని దేశాలు.. అమెరికా లాంటి అగ్ర‌రాజ్యం వైర‌స్‌తో చితికిల‌ప‌డ్డాయి. కానీ ఆయా దేశాల‌కు టీకాతో శాస్త్ర‌వేత్త‌లు మ‌ళ్లీ జీవం పోశారు.



ఇండియా కూడా కోవిడ్ నియంత్ర‌ణ కోసం క‌ఠిన నిర్ణ‌యాలు తీసుకున్న‌ది. భార‌త్‌లో అభివృద్ధి చెందిన రెండు కోవిడ్‌ టీకాలు దేశ ప్ర‌జ‌లకు ఓదార్పును ఇచ్చాయి. ఇప్పుడు వ్యాక్సినేష‌న్ ప్ర‌క్రియ‌తో వైర‌స్‌ను నాశ‌నం చేయ‌డ‌మే క‌ర్త‌వ్యంగా మారింది. సీరం సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన కోవీషీల్డ్‌, భార‌త్ బ‌యోటెక్ అభివృద్ధి చేసిన కోవాగ్జిన్ టీకాలు .. దేశ ప్ర‌జ‌ల్లో ఆశ‌లు నింపాయి. ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ ఆరోగ్యంగా ఉండ‌డ‌మే ల‌క్ష్యం. ఏ ఒక్క‌రు కూడా అనారోగ్యానికి గురికావొద్దు. ఆ ఉద్దేశంతోనే టీకా సంరంబం మొద‌లైంది. క‌రోనా ఉదృతంగా ఉన్న స‌మ‌యంలో వైద్య లోకం విశేష సేవ‌లు చేసింది. వైద్యులు, న‌ర్సింగ్ స్టాఫ్ తో పాటు పోలీసులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు .. ప్ర‌జ‌లు క్షేమం కోసం ప‌నిచేశారు. వారందరికీ నేటి నుంచి టీకాలు ఇస్తున్నారు. భార‌త్‌లో తొలి ద‌శ‌లో ఫ్రంట్‌లైన్ వ‌ర్క‌ర్ల‌కు టీకాలు అంద‌నున్నాయి. ప్ర‌పంచంలోనే అతిపెద్ద వ్యాక్సినేష‌న్ డ్రైవ్‌గా నిలిచిన ఈ ప్ర‌క్రియ‌.. ఇత‌ర ప్ర‌పంచ దేశాల‌కు ఆద‌ర్శంగా నిల‌వ‌నున్న‌ది. దేశ‌వ్యాప్తంగా 3006 కేంద్రాల్లో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 140 కేంద్రాల్లో టీకా పంపిణీ జ‌రుగుతోంది. క‌రోనా సంక్షోభం ఎన్ని రాజ‌కీయ మ‌లుపులు తిరిగినా.. టీకాతోనే దీర్ఘాయువు త‌థ్యం.

India begins the world’s #LargestVaccineDrive. This is a day of pride, a celebration of the prowess of our scientists and hardwork of our medical fraternity, nursing staff, police personnel and sanitation workers.



May everyone be healthy and free from illness. pic.twitter.com/AEpMMEAyzR