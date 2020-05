గువాహ‌టి: అసోం‌లో గ‌త వారం రోజులుగా ఎడ‌తెర‌పి లేకుండా వ‌ర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో లోత‌ట్టు ప్రాంతాల‌న్నీ నీట‌మునిగాయి. బ్ర‌హ్మ‌పుత్ర న‌ది ఉప్పొంగి ప్ర‌వ‌హిస్తున్న‌ది. న‌దీ ప‌రీవాహ‌క ప్రాంతంలోని ప‌లు గ్రామాలు నీట మునిగాయి. దీంతో రంగంలోకి విప‌త్తు నిర్వ‌హ‌ణ ద‌ళాలు స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లు చేప్ట‌టాయి. ముంపు గ్రామాల‌కు చెందిన ప్ర‌జ‌ల‌ను స‌హాయ‌క సిబ్బంది సుర‌క్షిత ప్రాంతాల‌కు త‌ర‌లిస్తున్నారు.



ఎడ‌తెగ‌ని వ‌ర్షాలు ఐదు జిల్లాల‌ను తీవ్రంగా ప్ర‌భావితం చేశాయి. దిబ్రుగ‌ఢ్ జిల్లాలో లోత‌ట్టు ప్రాంతాల్లోని ఆరు గ్రామాలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. దాదాపు 8 వేల మంది నిరాశ్ర‌యుల‌య్యారు. దిబ్రుగ‌ఢ్ జిల్లా డిప్యూటీ క‌మిష‌న‌ర్ పీజీ ఝా ఈ వివ‌రాల‌ను వెల్ల‌డించారు. నాలుగు రోజులుగా ఉధృతంగా ప్ర‌వ‌హించిన బ్ర‌హ్మపుత్ర న‌ది ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం త‌గ్గుముఖం ప‌ట్టింద‌ని ఆయ‌న చెప్పారు.



