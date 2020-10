ఆకట్టుకుంటున్న దుర్గాదేవి సైకత శిల్పం

భువనేశ్వర్‌ : శరన్నవరాత్రి వేడుకల సందర్భంగా ఒడిశాలోని పూరీ బీచ్‌ దుర్గామాత సైకత శిల్పంతో కొత్త రూపు సంతరించుకుంది. అమ్మవారి సైకత శిల్పాన్ని జీవం ఉట్టిపడేలా ప్రముక సైకత శిల్పి సుదర్శన్‌ పట్నాయక్‌ దసరా పర్వదినం సందర్భంగా తీర్చిదిద్దారు. దసరా సందర్భంగా కొవిడ్‌ నిబంధనలు ఉల్లంగించొద్దని సందేశం ఇచ్చారు. చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవడం, మాస్క్‌ ధరించడం, సోషల్‌ డిస్టెన్స్‌ నిబంధనలు తూ.చ., తప్పకుండా పాటించాలని ప్రజలను కోరారు.

A very happy #DurgaAshtami ....????My SandArt at Puri beach in Odisha with message “Celebrate Puja & Fallow Covid guidelines “ #WearAMask #WashYourHands maintain #SocialDistancing pic.twitter.com/0mFBDGzt12