భారత్‌-బంగ్లా మధ్య ప్రారంభమైన సరుకు రవాణా

ఢిల్లీ : భారతదేశం, బంగ్లాదేశ్‌ల మధ్య నేడు సరుకు రవాణా ప్రారంభమైంది. పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని నార్త్‌ 24 పరగనాస్‌, బన్‌గాన్‌ పెట్రాపోల్‌ సరిహద్దు నుండి వస్తువుల ఎగుమతులు, దిగుమతులు ప్రారంభమయ్యాయి. జీరో పాయింట్‌ వద్ద ట్రక్కుల నుంచి ట్రక్కులలోకి వస్తువుల మార్పిడితో సరుకు రవాణా ప్రారంభమైంది. కరోనా వైరస్‌ విజృంభనతో అప్రమత్తమైన కేంద్రం దేశ సరిహద్దులను బంద్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రజల కదలికలతో పాటు, సరుకు రవాణాను సైతం నిలిపివేసింది. కరోనా కట్టడికి దేశవ్యాప్తంగా సంపూర్ణ లాక్‌డౌన్‌ను విధించింది. ఎల్లుండితో లాక్‌డౌన్‌ ముగియనున్న సంగతి తెలిసిందే.



Import and export of goods between India ???????? and Bangladesh ???????? started today through Petrapole border of Bangaon in North 24 Parganas.



It started with the exchange of goods from truck to truck at Zero Point.pic.twitter.com/X3O0qaINmJ