న్యూఢిల్లీ: మోదీ స‌ర్కారు తీసుకొచ్చిన వ్య‌వ‌సాయ చ‌ట్టాల‌కు వ్య‌తిరేకంగా ఢిల్లీ శివార్ల‌లో ఆందోళ‌న నిర్వ‌హిస్తున్న రైతుల‌కు అంత‌కంత‌కే మ‌ద్ద‌తు పెరిగిపోతున్న‌ది. ఇప్ప‌టికే దేశవ్యాప్తంగా టీఆర్ఎస్‌, కాంగ్రెస్‌, ఆర్జేడీ, శిరోమ‌ణి అకాలీద‌ళ్‌, శివ‌సేన‌, తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్, డీఎంకే పార్టీలు రైతుల ఆందోళ‌న‌కు త‌మ మ‌ద్ద‌తు ప్ర‌క‌టించాయి. అదేవిధంగా ప‌లువురు సినీ, క్రీడా, రాజ‌కీయ రంగ ప్ర‌ముఖులు కూడా వ్య‌క్తిగ‌తంగా రైతుల ఆందోళ‌న‌కు సంఘీభావం తెలుపుతున్నారు.



తాజాగా భార‌త బాక్స‌ర్ విజేంద‌ర్ సింగ్ ఆ జాబితాలో చేరారు. ఢిల్లీ-హ‌ర్యానా స‌రిహ‌ద్దుల్లోని సింఘు ప్రాంతంలో 11 రోజులుగా ఆందోళ‌న నిర్వ‌హిస్తున్న రైతుల‌ను ఇవాళ బాక్స‌ర్‌ విజేంద‌ర్ సింగ్ క‌లిశారు. వారి ఆందోళ‌న‌కు త‌న సంఘీభావం తెలియ‌జేశారు. ఈ సంద‌ర్భంగా మాట్లాడిన విజేంద‌ర్ సింగ్‌.. ఇటీవ‌ల తీసుకొచ్చిన రైతు వ్య‌తిరేక న‌ల్ల‌చ‌ట్టాల‌ను కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం వెన‌క్కి తీసుకోక‌పోతే తాను గ‌తంలో కేంద్రం నుంచి స్వీక‌రించిన రాజీవ్ ఖేల్‌ర‌త్న అవార్డును తిరిగిచ్చేస్తాన‌ని స్ప‌ష్టంచేశారు. ‌

If the government doesn't withdraw the black laws, I'll return my Rajiv Gandhi Khel Ratna Award - the highest sporting honour of the nation: Boxer Vijender Singh #FarmLaws https://t.co/8Q5fVEmncC pic.twitter.com/imTATDZCei