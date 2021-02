భోపాల్: మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ ముఖ్య‌మంత్రి శివ‌రాజ్‌సింగ్ చౌహాన్ ఆ రాష్ట్ర సెక్రెటేరియ‌ట్ ఆవ‌ర‌ణ‌లో ఇవాళ ఒక మొక్క‌ను నాటాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా మాట్లాడిన ఆయ‌న‌.. వాతావ‌ర‌ణ మార్పులపై ఆందోళ‌న వ్య‌క్తంచేశాడు. వాతావ‌ర‌ణ మార్పుల‌ కార‌ణంగా రోజురోజుకు ప‌ర్యావ‌ర‌ణ స‌మ‌తుల్యం దెబ్బ‌తింటున్న‌ద‌ని, ఇది భూమికి కూడా ప్ర‌మాదక‌ర‌మ‌ని ఆయ‌న‌ వ్యాఖ్యానించారు. ప‌ర్యావ‌ర‌ణ ప‌రిర‌క్ష‌ణ కోసం నిర్మాణాత్మ‌క చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టాల్సిన బాధ్య‌త పౌరులుగా మ‌న అంద‌రిపైన ఉన్న‌ద‌ని శివ‌రాజ్‌సింగ్ పేర్కొన్నారు.



అందుకే త‌న‌వంతుగా తాను రోజుకు ఒక మొక్క చొప్పున నాటుతాన‌ని శివ‌రాజ్‌సింగ్ చెప్పారు. అదేవిధంగా స‌మాజంలోని ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ క‌నీసం ఏడాదికి ఒక మొక్క‌నైనా నాటాల‌ని విజ్ఞ‌ప్తి చేస్తున్న‌ట్లు తెలిపారు.

Bhopal: MP CM SS Chouhan plants a sapling at state secretariat.



He says, "Climate change is threat to the earth. So, it is our duty to take constructive steps towards conserving the environment. I'll plant one sapling daily & urge society to plant at least one sapling every yr" pic.twitter.com/64UHpGmQAf