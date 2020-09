ప్లాస్టిక్ వల్ల ప‌ర్యావ‌ర‌ణానికి ఎలాంటి హాని క‌లుగుతుందో ప్ర‌తిరోజూ ఎక్క‌డో చోట చ‌దువుతూనే ఉంటారు. అయినా ప్లాస్టిక్ వాడ‌కాన్ని మాత్రం మాన‌లేక‌పోతున్నారు. క‌నీసం ఎవ‌రైనా వ‌చ్చిన‌ప్ప‌డు ఇచ్చే విజిటింగ్ కార్డు కూడా ప్లాస్టిక్‌నే వాడుతుంటే ఇంకెప్పుడు మార్పు వ‌స్తుంది. అందుకే ఈ మార్పు మ‌న‌ద‌గ్గ‌ర నుంచే మొద‌ల‌వ్వాలంటున్నారు ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ క‌శ్వాన్‌. ప్లాస్టిక్ విజిటింగ్ కార్డును పూర్తిగా నిర్మూలిస్తూ అట్ట‌ముక్క‌తో త‌యారు చేసిన విజిటింగ్ కార్డును వాడుతున్నారు.

ఇది కేవ‌లం ప‌ర్యావ‌ర‌ణాన్ని కాపాడ‌ట‌మే కాకుండా ప‌చ్చ‌ద‌నాన్నిస్తుంది. అయితే ఈ విజిటింగ్ కార్డులో పేరు, మెయిల్ ఐడీ త‌ప్ప మ‌రే స‌మాచారం లేదు. ఎందుకంటే దీన్ని త‌న‌కోసం వాడుకోవ‌డం లేదు ప‌ర్వీన్‌. ఈ విజిటింగ్ కార్డు తీసుకున్న ప్ర‌తీఒక్క‌రూ దీనిని భూమిలో పాతిపెట్టాల‌ని కోరారు. దీంతో తుల‌సి మొక్క‌లు మొలుస్తాయి అని చెబుతున్నారు. ఈ కార్డును చూస్తేనే అర్థ‌మ‌వుతుంది నాటిన త‌ర్వాత ఎలా ఉండ‌బోతుందో అని. అంత మంచి ప‌నిని ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ పాటిస్తే బాగుంటుంది అంటున్నారు నెటిజ‌న్లు.

So now anybody coming to my office is getting this. This card when planted grows into a bright basal plant. Thanks @WildLense_India. pic.twitter.com/xL9xgPCbbF