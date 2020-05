ఝ‌జ్జ‌ర్ : క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారిని అరిక‌ట్టేందుకు ప్ర‌తీ ఒక్క‌రూ ప్ర‌భుత్వ స‌ల‌హాలు, సూచ‌నలు, మార్గ‌ద‌ర్శ‌కాల‌ను పాటించాల‌ని తబ్లిఘి జ‌మాత్ స‌భ్యుడు అర్ష‌ద్ అహ్మ‌ద్ కోరాడు. అర్ష‌ద్ అహ్మ‌ద్ క‌రోనా పాజిటివ్ గా నిర్దార‌ణ అయ్యాక‌.. హ‌ర్యానాలోని ఎయిమ్స్ కోవిడ్‌-19 సెంట‌ర్ లో ఐసోలేష‌న్ పూర్త‌యిన త‌ర్వాత‌ క్వారంటైన్ లో ఉన్నాడు.

అర్ష‌ద్ అహ్మ‌ద్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ..అంద‌రూ అధికారులు, డాక్ట‌ర్ల‌కు స‌హ‌క‌రించాల‌ని విజ్ఞ‌ప్తి చేశాడు. డాక్ట‌ర్లు రోజుకు మూడుసార్లు మాకు ప‌రీక్ష‌లు నిర్వ‌హిస్తున్నారు. క‌రోనా ల‌క్ష‌ణాలున్న వారు డాక్ట‌ర్ల‌కు స‌హక‌రించ‌డం చాలా అవ‌స‌రం. కరోనా రోగుల‌కు చికిత్స కోసం అవ‌స‌ర‌మయే ప్లాస్మాను నేను రెండుసార్లు దానం చేశాను. ఒక‌వేళ అవ‌స‌ర‌మైతే 10 సార్లు ప్లాస్మా దానం చేయ‌డానికి నేను సిద్దంగా ఉన్నాన‌ని స్ప‌ష్టం చేశాడు.

రంజాన్ ఉప‌వాస దీక్ష‌ల నేప‌థ్యంలో ముస్లిం సోద‌రులెవ‌రూ మ‌సీదుల‌కు వెళ్ల‌కుండా...ఇళ్ల‌లోనే ప్రార్థ‌న‌లు చేసుకోవాల‌ని కోరాడు. ప్ర‌స్తుతం అర్ష‌ద్ అహ్మ‌ద్ కు నెగెటివ్ వ‌చ్చింది.

#WATCH "Doctors here conducted our checkup thrice a day....Everyone must follow govt guidelines. We all must cooperate with the authorities," Arshad Ahmed, a Tablighi Jamaat member, who was quarantined at AIIMS dedicated COVID19 centre in Jhajjar, Haryana pic.twitter.com/KssNLcJieJ