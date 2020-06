హైద‌రాబాద్‌: ఐసీఎంఆర్ నిర్వ‌హించిన స్ట‌డీ ప్రకారం భార‌త్‌లో క‌రోనా వైర‌స్ కేసులు.. న‌వంబ‌ర్ నెల‌లో తార‌స్థాయికి చేరే అవ‌కాశాలు ఉన్న‌ట్లు వార్త‌లు వెలుబ‌డ్డాయి. కానీ ఆ వార్త అవాస్త‌వ‌మ‌ని ఇవాళ ఐసీఎంఆర్‌ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పేర్కొన్న‌ది. ఆ నివేదిక ప్ర‌జ‌ల‌ను త‌ప్పుదోవ ప‌ట్టిస్తున్న‌ట్లు ఉంద‌ని ప్రెస్ ఇన్ఫ‌ర్మేష‌న్ బ్యూరో కూడా పేర్కొన్న‌ది. న‌వంబ‌ర్ చివ‌ర లోగా క‌రోనా వైర‌స్ కేసులు దేశంలో హెచ్చు స్థాయికి వెళ్తాయ‌న్న విషయంలో వాస్త‌వం లేద‌ని ఐసీఎంఆర్‌ వెల్ల‌డించింది. పీఐబీ త‌న ఫ్యాక్ట్ చెక్ లిస్టులోనూ ఈ వార్త‌ను పోస్టు చేసింది. ఆ స్ట‌డీని ఐసీఎంఆర్ చేయ‌లేద‌ని పీఐబీ పేర్కొన్న‌ది. ప‌త్రిక‌ల్లో వ‌చ్చిన వార్త‌కు త‌మ‌కు ఎటువంటి సంబంధం లేద‌ని ఐసీఎంఆర్ స్ప‌ష్టం చేసింది.



The news reports attributing this study to ICMR are misleading. This refers to a non peer reviewed modelling, not carried out by ICMR and does not reflect the official position of ICMR. pic.twitter.com/OJQq2uYdlM

Claim-As per ICMR, the peak of COVID-19 in India is shifted to mid November when a paucity of ICU beds & ventilators may arise#PIBFactCheck-The news is misleading.The study to which the report is attributed, is not carried out by ICMR & doesn't reflect the authentic information pic.twitter.com/Et7yGVpKhQ