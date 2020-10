14 రోజుల శిశువుతో విధుల్లో చేరిన ఐఏఎస్

హైద‌రాబాద్‌: ఒ‌డిలో ప‌సిపాప‌తో.. ఫైళ్ల‌ను క్షుణ్ణంగా ప‌రిశీలిస్తూ.. వాటిపై సంత‌కం పెడుతున్న ఈమె ఐఏఎస్ సౌమ్యా పాండే. పండంటి ఆడ‌బిడ్డ‌కు జ‌న్మ‌నిచ్చిన 14 రోజుల్లోనే విధుల్లో చేరిందామె. ఆరు నెల‌ల మెట‌ర్నిటీ లీవ్ తీసుకోలేదు సౌమ్య‌. డ్యూటీ ప‌ట్ల ఆమె త‌న క‌ర్త‌వ్యాన్ని నిరూపించింది. ఘ‌జియాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న మోదీన‌గ‌ర్‌లో స‌బ్ డివిజిన‌ల్ మెజిస్ట్రేట్‌గా ప‌నిచేస్తున్నారామె. నేనో ఐఏఎస్‌ ఆఫీస‌ర్‌ను, స‌ర్వీసు చేయ‌డం నా విధి, కోవిడ్ నేప‌థ్యంలో నా బాధ్య‌త‌లు నిర్వ‌ర్తించార‌ని ఆమె అన్నారు. పిల్ల‌ల్ని క‌నే శ‌క్తి, వారి బాగోగులు చూసుకునే శ‌క్తి దేవుడు ఆడవాళ్ల‌కు ఇచ్చాడ‌ని, మ‌న దేశంలో ఊళ్ల‌ల్లో ఆడ‌వాళ్లు డెలివ‌రీ అవ్వ‌గానే విధిగా ప‌నులు చేస్తుంటార‌ని, అలాగే చిన్నారుల ర‌క్ష‌ణ కూడా చూసుకుంటార‌ని ఆమె అన్నారు. మూడు వారాల త‌న కూతురుతో విధులు నిర్వ‌ర్తించ‌డం దేవుడి దీవెన‌గా భావిస్తాన‌ని ఐఏఎస్ సౌమ్య తెలిపారు. ఫ్యామిలీ కూడా త‌న‌కు స‌పోర్ట్ ఇచ్చిన‌ట్లు ఆమె చెప్పింది. ప్రెగ్నెన్సీ స‌మ‌యంలో జిల్లా మెజిస్ట్రేట్‌, అధికారులు కూడా స‌హ‌క‌రించిన‌ట్లు ఆమె చెప్పారు. ఘ‌జియాబాద్‌లో కోవిడ్ నేప‌థ్యంలో నోడ‌ల్ ఆఫీస‌ర్‌గా ప‌నిచేశాన‌ని, డెలివ‌రీ కోసం సెప్టెంబ‌ర్‌లో 22 రోజుల పాటు లీవ్ తీసుకున్నాన‌ని, డెలివ‌రీ అయిన రెండు వారాల త‌ర్వాత మ‌ళ్లీ విధుల్లో చేరిన‌ట్లు ఆమె తెలిపారు.



Must be inspired by @GummallaSrijana ! @IASassociation Soumya Pandey (SDM Modinagar) didnt availed 06 months maternity leave, joined back office with her infant daughter. #CoronaWarriors pic.twitter.com/8Q6Cju2X49