డ్యామ్ వద్ద 16 గంటలుగా ఓ వ్యక్తి.. రక్షించిన ఐఏఎఫ్

రాయ్‌పూర్: ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బిలాస్‌పూర్‌కు చెందిన జితేంద్ర కశ్యప్ స్థానిక పర్యాటక కేంద్రమైన ఖుతాఘాట్ డ్యామ్ వద్ద ఆదివారం చిక్కుకుపోయాడు. అక్కడి బండరాయిపైనున్న ఒక చెట్టును పట్టుకుని 16 గంటలుగా ఉన్నాడు. ఒకవైపు భారీ వర్షాలు, మరోవైపు డ్యామ్ నిండుగా ప్రవహిస్తున్నది. ఈ నేపథ్యంలో బిలాస్‌పూర్ పోలీసులు వాయుసేన (ఐఏఎఫ్) సహాయం కోరారు. దీంతో ఐఏఎఫ్ సోమవారం సహాయక చర్యలు చేపట్టింది. ఎంఐ-17 హెలీకాప్టర్ ద్వారా జితేంద్రను రక్షించింది. పర్యాటక ప్రాంతానికి వచ్చిన వారంతా దీనిని ఆసక్తిగా గమనించారు. కొందరు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో చిత్రీకరించడంతో ఈ వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయ్యాయి.













#WATCH Indian Air Force (IAF) chopper today rescued a man at Khutaghat Dam near Bilaspur in Chhattisgarh. Due to heavy flow in the dam, IAF was requested to carry out a rescue operation: Dipanshu Kabra, IG Bilaspur Range (Video source-Bilaspur Police) pic.twitter.com/IaGddp2gt6