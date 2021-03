న్యూఢిల్లీ: పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌ (పీవోకే)లోని బాలకోట్‌లో ఉగ్ర స్థావరాలపై భారత వాయుసేన మెరుపుదాడులు జరిపి శనివారం నాటికి సరిగ్గా రెండేండ్లు. ఈ నేపథ్యంలో భారత వైమానిక దళం (ఐఏఎఫ్‌) చీఫ్ ఆర్‌కేఎస్‌ భదౌరియా, బాలకోట్ ఆపరేషన్స్‌లో పాల్గొన్న పైలట్లతో కలిసి పలు యుద్ధ విమానాలతో విన్యాసాలు నిర్వహించారు. అలాగే నాటి దాడులను తలపించేలా డమ్మీ లక్ష్యాలపై బాంబుల వర్షం కురిపించారు.

#WATCH : Indian Air Force Chief RKS Bhadauria took multi-aircraft sortie with the units to commemorate second anniversary of the Balakot Operations along with the Sqn pilots who carried out the actual operations. pic.twitter.com/8Cy1hh1DfT

2019 ఫిబ్రవరి 14న జమ్ముకశ్మీర్‌లోని పుల్వామాలో సీఆర్పీఎఫ్‌ జవాన్ల కాన్వాయ్‌పై జరిగిన ఉగ్రదాడిలో 40 మంది జవాన్లు అమరులయ్యారు. ఈ ఘటనకు ప్రతీకారంగా అదే ఏడాది ఫిబ్రవరి 27న పీవోకేలోని బాలకోట్‌లో ఉగ్ర స్థావరాలపై భారత యుద్ధ విమానాలు మెరుపుదాడులు చేసి బాంబుల వర్షం కురిపించాయి. ఈ ఘటనలో 400 మందికిపైగా ఉగ్రవాదులు మరణించి ఉంటారని నిఘా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

బాలకోట్‌పై మెరుపు దాడులు జరిగి రెండేండ్లైన సందర్భంగా భారత వాయుసేన చీఫ్‌ శనివారం అలాంటి విన్యాసాలు నిర్వహించి ఐఏఎఫ్‌ సత్తా చాటారు.

#WATCH: IAF carried out a long-range precision strike against a practice target to mark the second anniversary of the Balakot Operations. The strike was carried out by members of the same Sqn who carried out the actual operations. pic.twitter.com/CPMhfQZaZt