అత్యాచారంపై నోరుజారి మాట ‌మార్చిన మంత్రి

రాయ్‌పూర్‌: కాంగ్రెస్ నాయ‌కుడు, ఛ‌త్తీస్‌గ‌ఢ్ రాష్ట్ర‌మంత్రి శివ‌కుమార్ ద‌హారియా ఆ రాష్ట్రంలో జ‌రిగిన ఓ అత్యాచార ఘ‌ట‌న‌ను చిన్న విష‌య‌మ‌ని పేర్కొన్నాడు. ఆ వ్యాఖ్య‌ల‌పై రాష్ట్రంలో విమ‌ర్శ‌లు వెల్లువెత్త‌డంతో ఇప్పుడు మాట మార్చాడు. తాను చిన్న విష‌యం అన్న‌ది అత్యాచారం గురించి కాద‌ని, అత్యాచారం త‌ర్వాత ప‌రిణామాల గురించి అని చెప్పారు. త‌న వ్యాఖ్య‌లు వ‌క్రీక‌రించార‌ని ఆరోపించారు. అత్యాచారం అనేది ఎప్పుడైనా పెద్ద దుర్ఘ‌ట‌నేన‌ని చెప్పుకొచ్చారు.



పూర్తివివ‌రాల్లోకి వెళ్తే.. ఛ‌త్తీస్‌గ‌ఢ్‌లోని బ‌ల‌రాంపూర్‌లో ఇటీవ‌ల ఒక అత్యాచార ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘ‌ట‌న‌పై అక్క‌డి కాంగ్రెస్ ప్ర‌భుత్వాన్ని నిందిస్తూ ఆ రాష్ట్ర మాజీ సీఎం ర‌మ‌ణ్‌సింగ్ ట్వీట్‌చేశాడు. ఆ ట్వీట్‌పై స్పందించిన మంత్రి శివ‌కుమార్ ద‌హారియా.. బ‌ల‌రాంపూర్‌లో జ‌రిగిన‌ చిన్న ఘ‌ట‌నపై ట్వీట్ చేసిన‌ ర‌మ‌ణ్‌సింగ్‌ యూపీలోని హ‌థ్రాస్‌లో జ‌రిగిన పెద్ద ఘ‌ట‌న‌పై ఎందుకు ట్వీట్ చేయ‌ర‌ని ప్ర‌శ్నించారు. ఈ క్ర‌మంలో అత్యాచారంలో చిన్నది పెద్ద‌ది ఉంటాయా అంటూ రాష్ట్రంలో విమ‌ర్శ‌లు వెల్లువెత్తాయి. దాంతో మంత్రిగారు మాట మార్చారు.

‌I had not called the incident of rape, a small incident. Rape is always a big incident. I had expressed my opinions on the chain of events that took place after the rape. My opinion was not on the rape: Chhattisgarh Minister Shiv Kumar Dahariya (03.10.2020) https://t.co/zWHa0gd6mz pic.twitter.com/zNA05G2J5a

