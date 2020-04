న్యూఢిల్లీ: ప్లాస్మా దానం చేసేందుకు ‌దాత‌లు ముందుకొస్తున్నారు. ఢిల్లీకి చెందిన త‌బ్రేజ్ ఖాన్ అనే వ్య‌క్తి మీడియాతో మాట్లాడుతూ..క‌రోనా నుంచి కోలుకున్న వ్య‌క్తులు ప్లాస్మా దానం చేసేందుకు ముందుకు రావాల‌ని సీఎం అర‌వింద్ కేజ్రీవాల్ విజ్ఞ‌ప్తి చేశారు. సీఎం కేజ్రీవాల్ విజ్ఞ‌ప్తి మేర‌కు నేను ప్లాస్మా దానం చేయాల‌ని నిర్ణయించుకున్నాను. నేను ప్లాస్మా దానం చేయ‌డం ద్వారా ఒక‌రి జీవితం కాపాడబ‌డుతుందంటే..నాకు అది చాలా సంతోష‌క‌ర‌మైన విష‌య‌మ‌ని త‌బ్రేజ్ ఖాన్ అన్నాడు.



కరోనా వైర‌స్ కుల‌మతాల‌కు అతీతంగా ఎవరికైనా సోకవచ్చు.ప్లాస్మా దానం చేస్తున్నప్పుడు ఎవరూ మతం గురించి ఆలోచించకూడ‌ద‌ని ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ కోరిన విష‌యం తెలిసిందే.

