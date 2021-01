న్యూఢిల్లీ: క‌రోనా క‌ష్టాలు సామాన్యుడికే కాదు వీవీఐపీల‌కు త‌ప్ప‌లేదు. ఈ మ‌హ‌మ్మారి కార‌ణంగా తాను కనీసం త‌న భార్య‌ను ముద్దు కూడా పెట్టుకోలేక‌పోయాన‌ని తెగ బాధ‌ప‌డ్డారు జ‌మ్ముక‌శ్మీర్ మాజీ సీఎం ఫ‌రూక్ అబ్దుల్లా. ఓ పుస్త‌కావిష్క‌ర‌ణ కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొన్న ఫ‌రూక్‌.. త‌న క‌రోనా క‌ష్టాల‌ను స‌ర‌దాగా వివ‌రించారు. క‌రోనా మొద‌లైన‌ప్ప‌టి నుంచీ నా భార్య‌ను కౌగిలించుకోలేదు. ముద్దు కూడా పెట్టుకోలేదు. ఏమో ఏం జ‌రుగుతుందో అన్న భ‌యం. ఆమెను హ‌త్తుకోవాల‌ని మ‌న‌సులో ఉన్నా ఆ ప‌ని చేయ‌లేక‌పోయా అని ఫ‌రూక్ అన‌డంతో అక్క‌డున్న వాళ్లంతా పెద్ద‌గా న‌వ్వారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైర‌ల్‌గా మారిపోయింది. ఇప్ప‌టికీ చాలా మంది క‌రోనా కార‌ణంగా చేతులు క‌ల‌ప‌డం లేద‌ని ఫ‌రూక్ చెప్పారు. క‌రోనాను అంత‌మొందించ‌డానికి వ‌చ్చిన వ్యాక్సిన్లు విజ‌యవంతం కావాల‌ని ఆయన ఆకాంక్షించారు.



