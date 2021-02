బెంగ‌ళూరు: దేశంలో మ‌హిళ‌లు దిన‌దినాభివృద్ధి చెందుతున్నార‌ని, వారు అన్ని రంగాల్లో త‌మ స‌త్తా చాటుతున్నార‌ని రాష్ట్ర‌ప‌తి రామ్‌నాథ్ కోవింద్ ప్ర‌శంసించారు. క‌ర్ణాట‌క రాజ‌ధాని బెంగ‌ళూరులోని రాజీవ్‌గాంధీ హెల్త్ సైన్సెస్ యూనివ‌ర్సిటీ స్నాత‌కోత్స‌వానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజ‌రైన ఆయ‌న ఈ సంద‌ర్భంగా విద్యార్థుల‌ను ఉద్దేశించి ప్ర‌సంగించారు. యూనివ‌ర్సిటీలో మొత్తం 111 మంది గోల్డ్ మెడ‌ల్స్ సాధించ‌గా.. వారిలో 87 మంది దేశ పుత్రిక‌లే ఉన్నా‌ర‌నే విష‌యాన్ని త‌నకు యూనివ‌ర్సిటీ యాజ‌మాన్యం తెలియ‌జేసింద‌ని రాష్ట్ర‌ప‌తి చెప్పారు.



గోల్డ్ మెడ‌ల్ సాధించిన వారిలో 80 శాతం మంది ఆడ‌బిడ్డ‌లే ఉండ‌టం మ‌మూలు విష‌యం కాద‌ని, ఇది మ‌హిళ‌లు సాధించిన గొప్ప ఘ‌న‌త అని రాష్ట్ర‌ప‌తి రామ్‌నాథ్ కోవింద్ కొనియాడారు. మ‌హిళ‌లు అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నార‌ని, ముఖ్యంగా మెడిక‌ల్ సైన్సెస్‌లో కూడా దేశాన్ని ముందుకు న‌డ‌ప‌డంలో వారే ముందంజ‌లో ఉండ‌టం సంతోష‌క‌ర‌మైన విష‌య‌మ‌ని ఆయ‌న వ్యాఖ్యానించారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మానికి రాష్ట్ర‌ప‌తితోపాటు క‌ర్ణాట‌క ముఖ్య‌మంత్రి బీఎస్ యెడియూర‌ప్ప కూడా హాజ‌రయ్యారు. ‌

