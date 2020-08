కొంత‌మందిని చూసిన‌ప్పుడు మాన‌వ‌త్వం ఇంకా బ‌తికే ఉంద‌నిపిస్తుంది. కుక్క‌ను రోడ్డు దాటించ‌డానికి పోలీస్ చేసిన ప‌నికి అంద‌రి నుంచి అభినంద‌న‌లు పొందుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది. వాహ‌నాలు వెళ్తున్న‌ప్పుడు రోడ్డు దాటించ‌కుండా సిగ్న‌ల్ ప‌డిన త‌ర్వాత నిదానంగా రోడ్డు దాటించారు పోలీస్‌. అప్ప‌టి వ‌ర‌కు కుక్క కూడా ఎటూ పోకుండా అక్క‌డే ఉండి పోలీస్‌ను అనుస‌రిస్తూ రోడ్డు దాటింది.

పోలీస్‌, కుక్క‌ల అండ‌ర్‌‌స్టాండింగ్‌కు నెటిజ‌న్లు ఫిదా అవుతున్నారు. ఆన్‌లైన్‌లోకి వ‌చ్చిన కాసేప‌టికే వేల‌మంది వీక్షించారు. "కుక్కను చాలా గౌరవంగా చూసుకున్నందుకు పోలీసును గౌరవించండి .. ట్రాఫిక్ నియమాలను ఓపికగా పాటించినందుకు కుక్కను గౌరవించండి .... కొన్నిసార్లు జంతువులే మ‌నుషుల కంటే చాలా తెలివిగా ఉంటాయి' అనే శీర్షిక‌తో బెట‌ర్ ఇండియా ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేసింది. 'ఆ కుక్క ఇంగితజ్ఞానానికి నమస్కరించండి' అని నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

This kind traffic policeman saw that the dog was waiting to cross the busy road. So he stopped the traffic to help him. Watch how patiently the doggo waits for the man to make way & then follows his directions to cross the road safely!



