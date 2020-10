న్యూఢిల్లీ: ఈ నెల 4 నుంచి ఢిల్లీ-హాంగ్ కాంగ్ మధ్య ఎయిర్ ఇండియా విమాన సర్వీసులు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. భారత్ నుంచి ఆ దేశానికి వెళ్లే ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రయాణికుల్లో కొందరికి కరోనా పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయ్యింది. దీంతో సెప్టెంబర్ 21న ఢిల్లీ-హాంగ్ కాంగ్ విమాన సర్వీసును రద్దు చేశారు. అక్టోబర్ 3 వరకు ఆ దేశానికి విమాన ప్రయాణాలపై తాత్కాలిక నిషేధం విధించారు. శనివారంతో ఇది ముగియనున్నది. దీంతో ఆదివారం నుంచి ఢిల్లీ-హాంగ్ కాంగ్ మధ్య ఎయిర్ ఇండియా విమానాలు నడుస్తాయని ఆ సంస్థ గురువారం ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్ 21న రద్దైన ప్రయాణాన్ని అక్టోబర్ 4న వినియోగించుకోవచ్చని ఎయిర్ ఇండియా తెలిపింది. ఈ నెల 2వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాలను రీషెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చని ట్విట్టర్‌లో పేర్కొంది. మిగతా సీట్ల కోసం ఈ నెల 2వ తేదీ సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఎయిర్ ఇండియా వెబ్‌సైట్, బుకింగ్ కార్యాలయాలు, కాల్ సెంటర్ ద్వారా బుకింగ్ చేసుకోవచ్చని వెల్లడించింది.

