రైలు ప్రమాద ఘటన విచారకరం : అమిత్‌ షా

న్యూఢిల్లీ : ఔరంగాబాద్‌ వద్ద జరిగిన రైలు ప్రమాద ఘటనపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రమాద ఘటనలో వలస కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం విచారకరమని అమిత్‌ షా పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రమాద ఘటనపై కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్‌ గోయల్‌తో పాటు సంబంధిత అధికారులతో ఫోన్‌లో మాట్లాడానని హోంమంత్రి తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాలకు హోంమంత్రి అమిత్‌ షా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.



మహారాష్ట్ర ఔరంగాబాద్‌ సమీపంలోని కర్మాడ్‌ వద్ద రైల్వే ట్రాక్‌పై వలస కార్మికులు నిద్రిస్తున్న క్రమంలో వారిపై నుంచి గూడ్స్‌ రైలు దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో 16 మంది మృతి చెందగా, మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతులు, క్షతగాత్రులంతా మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన వారు. మహారాష్ట్ర నుంచి మధ్యప్రదేశ్‌కు నడుచుకుంటూ వలస కార్మికులు వెళ్తున్నారు. అలసిపోయి భూసానల్‌ - జాల్నా మధ్య కర్నాడ్‌ వద్ద పట్టాలపై వలస కార్మికులు పడుకున్నారు.

Pained beyond words at loss of lives due to a rail accident in Maharashtra. I have spoken to Railway Minister Piyush Goyal, concerned authorities in central govt & railway admin to ensure all possible assistance. My condolences with the bereaved families: Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/7g3i4QbHXd