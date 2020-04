సాధార‌ణంగా ఏనుగులు అట‌వీ ప్రాంతాల్లో నుంచి జ‌నావాసాల్లోకి వ‌చ్చినపుడు గుంపులుగా క‌నిపిస్తుంటాయి. ఇటీవేల ఏనుగుల మంద ఓ గ్రామంలోకి ప్ర‌వేశించింది. అయితే ఏ ప‌దో, ఇర‌వై యో ఏనుగులు కాకుండా చాలా పెద్ద మొత్తంలోనే ఏనుగులు వ‌చ్చాయి. కోతులు ఎలాగైతే లెక్క‌పెట్టలేనంత సంఖ్య‌లో వ‌స్తాయో..దాదాపు ఈ ఏనుగులు కూడా అలాగే వ‌చ్చాయి.

ఏనుగుల‌న్నీ పెద్ద లైన్ లో ఒక‌దాని వెంట మ‌రొక‌ట్టి వెళ్తున్నాయి. రెండు వైపులా జ‌నాలు ఉండ‌గా..పంట పొలాల మ‌ధ్య నుంచి ఏనుగులు ప‌రుగులు పెడుతున్నాయి. ఏనుగుల‌న్నీ చాలా ప‌ద్ద‌తిగా వ‌రుస‌లోనే వెళ్తున్నా..అస‌లు ఆ ఏనుగులు ఎన్ని ఉన్నాయో మాత్రం చెప్ప‌డం క‌ష్ట‌మే. కాదంటే మీరెవ‌రైనా..ఈ ఏనుగుల‌ను లెక్క‌పెట్ట‌గ‌ల‌రా..? ట్రై చేసి చూడండి.

Biggest #elephant herd you will ever see. Believe me you will forget counting. Cant tell anything else. pic.twitter.com/ldRJewa9Ed