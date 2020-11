చెన్నై: బ‌ంగాళాఖాతంలో ఏర్ప‌డిన నివ‌ర్ తుఫాను తీరాన్ని తాక‌క‌ముందే త‌మిళ‌నాడులో దాని ప్ర‌భావం క‌న‌బ‌డుతున్న‌ది. త‌మిళ‌నాడు తీరంలోని మామ‌ల్లాపురం ప్రాంతంలో బ‌ల‌మైన ఈదురుగాలులతో కూడిన వ‌ర్షం కురుస్తున్న‌ది. నివ‌ర్ తుఫాన్ త‌మిళ‌నాడులోని మామ‌ల్లాపురం, పుదుచ్చేరిలోని క‌రైకాల్ మ‌ధ్య తుఫాను తీరం దాటుంద‌ని భార‌త వాతావ‌ర‌ణ కేంద్రం అధికారులు చెబుతున్నారు. బుధ‌వారం అర్ధరాత్రిగానీ లేదంటే గురువారం తెల్ల‌వారుజామునగానీ తుఫాను తీరం దాటే అవ‌కాశం ఉంద‌ని తెలిపారు.



#WATCH: Heavy rain lashes Mamallapuram in Tamil Nadu.



#CycloneNivar is likely to cross between Mamallapuram and Karaikal during midnight today and early hours of 26th November, as per IMD pic.twitter.com/xLAWuRaWf8