న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీలో ఆదివారం కుండ‌పోత వ‌ర్షం కురిసింది. దీంతో లోత‌ట్టు ప్రాంతాల‌న్నీ నీట మునిగాయి. తుగ్ల‌కాబాద్ స‌హా ప‌లు ఏరియాల్లో ఉన్న అండ‌ర్ పాస్‌ల‌లో భారీగా వ‌ర‌ద‌నీరు చేరింది. బ‌ద‌ర్‌పూర్ ఏరియాలోని ఢిల్లీ-ఫ‌రీదాబాద్ స‌రిహ‌ద్దుల్లో కూడా ర‌హ‌దారిపై భారీగా వ‌ర‌ద‌నీరు నిలిచింది. దీంతో వాహ‌న‌దారులు తీవ్ర ఇబ్బంద‌లు ఎదుర్కొన్నారు. బ‌ల‌మైన ఈదురు గాలులు వీయ‌డంతో ప‌లుచోట్ల చెట్లు, చెట్ల‌ కొమ్మ‌లు విరిగిప‌డ్డాయి.nbsp;

