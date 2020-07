ఖాట్మండు: నేపాల్‌లో వ‌ర‌ద‌లు బీభ‌త్సం సృష్టిస్తున్నాయి. గ‌త కొన్ని రోజులుగా ఎడ‌తెర‌పిలేకుండా కురుస్తున్న వ‌ర్షాల‌తో ప‌లుప్రాంతాల్లో వ‌ర‌ద‌లు పోటెత్తాయి. సింధిపాల్‌చోక్ ఏరియాలోని కొండ‌ల న‌డుమ లోత‌ట్టు ప్రాంతంలోగ‌ల ఓ వ‌ర‌ద కాలువ ఉప్పొంగి ప్ర‌వ‌హిస్తున్న‌ది. దీంతో కాలువ వెంబ‌డి ఉన్న ప‌లు ఇండ్లు వ‌ర‌ద‌నీటిలో కొట్టుకుపోయాయి. మ‌రికొన్ని భ‌వ‌నాల కింద నేల కొట్టుకుపోవ‌డంతో ఎప్పుడు కూలిపోతాయో అన్న‌ట్టుగా ప‌రిస్థితి ఉన్న‌ది. దీంతో స్థానిక అధికార యంత్రాంగం అప్ర‌మ‌త్త‌మై ఆ కాలువ వెంబడిగ‌ల ఇండ్ల‌ను ఖాళీ చేయించింది. ప్ర‌జ‌ల‌ను సుర‌క్షిత ప్రాంతాల‌కు త‌ర‌లించింది. ఆ వ‌ర‌ద‌లకు సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను ఈ కింది వీడియోలో చూడ‌వ‌చ్చు.



#WATCH: Heavy flooding in Sindhupalchok area of Nepal following heavy rainfall; many houses have been swept away. (9/7) pic.twitter.com/CH4KigWnP6