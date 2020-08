తిరువ‌నంత‌పురం: కేరళ రాష్ట్రం కోజికోడ్‌లో జ‌రిగిన విమాన ప్ర‌మాదం ప‌లు కుటుంబాల్లో విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఈ ప్ర‌మాదంలో విమాన పైల‌ట్, వింగ్ క‌మాండ‌ర్‌ దీపక్ వ‌సంత్ సాథే (59) కూడా ప్రాణాలు కోల్పోవ‌డంతో కురువృద్ధులైన అత‌ని త‌ల్లిదండ్రులు తీవ్ర దుఃఖంలో మునిగిపోయారు. వృద్ధాప్యంలో తమకు కొండంత ధైర్యంగా ఉన్నాడనుకున్న కొడుకు ఇకలేడన్న వార్త విని వారు త‌ట్టుకోలేక పోతున్నారు. అత‌ని స్మృతుల‌ను త‌లుచుకుంటూ కుమిలికుమిలి ఏడుస్తున్నారు.



ఈ వృద్ధ దంప‌తులు గ‌తంలో జ‌రిగిన‌ ప్ర‌మాదంలోనే ఒక‌ కొడుకును పోగొట్టుకుని పుత్రశోకం అనుభ‌విస్తున్నారు. ఈ ప్ర‌మాదంలో ఉన్న మ‌రో కొడుకు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోవ‌డంతో వారి క‌డుపు కోత వ‌ర్ణ‌ణాతీతంగా మారింది. నా కొడుకు చాలా గొప్పవాడు. అవసరమైన వారికి సాయం చేయడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే వాడు' అంటూ పైల‌ట్‌ తల్లి నీలా సాథే కంట‌త‌డిపెట్టారు. కళ్ల నిండా నీళ్లతో, విషణ్ణ వదనాలతో పైల‌ట్ త‌ల్లిదండ్రులు మీడియాతో చెప్పిన మాటలు విన్న‌వారి హృదయాలను ద్రవింపజేశాయి.



మరోవైపు కెప్టెన్ సాథేతో తమ అనుబంధాన్ని తలుచుకుంటూ ఆయన అభిమానులు, సోషల్ మీడియాలో స్పందిస్తున్నారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలుగాలంటూ సంతాపాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు. ప్రమాదాన్ని ముందే ప‌సిగ‌ట్టిన కెప్టెన్ సాథే.. ఇంజిన్‌ను ఆపివేసి ప్రయాణీకులు, తోటి సిబ్బంది ప్రాణాలను కాపాడారంటూ కొనియాడుతున్నారు.



He was a great son & always first one to help others in need. His teachers still appreciate him: Neela Sathe, mother of late captain DV Sathe who was flying the flight which crash-landed at #Kozhikode airport



18 people, including the two pilots, lost their lives in the incident.