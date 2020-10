ల‌క్నో : ఉత్త‌రప్ర‌దేశ్‌లోని హాత్రాస్‌లో ఓ 19 ఏళ్ల యువ‌తిపై హ‌త్యాచారం చేసిన విష‌యం విదిత‌మే. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో పోలీసులు ద‌ర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే మృతురాలి కుటుంబ స‌భ్యులు మాత్రం ఈ కేసును ఢిల్లీకి బ‌దిలీ చేయాల‌ని యూపీ ప్ర‌భుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. హాత్రాస్‌లో త‌మ‌కు రక్ష‌ణ క‌రువైంద‌ని.. త‌మ కుటుంబాన్ని ఢిల్లీకి త‌ర‌లించాల‌ని ప్ర‌భుత్వానికి విజ్ఞ‌ప్తి చేశారు. ఈ విష‌యంలో త‌మ‌కు యూపీ ప్ర‌భుత్వం స‌హాయం చేసి ర‌క్ష‌ణ క‌ల్పించాల‌ని మృతురాలి సోద‌రుడు వేడుకున్నాడు. ఈ కేసును ప్ర‌త్యేక ద‌ర్యాప్తు బృందం విచారిస్తోంది. త్వ‌ర‌లోనే ఈ కేసు నివేదిక‌ను యూపీ ప్ర‌భుత్వానికి సిట్ అంద‌జేయ‌నుంది.



The family wants the case to be shifted to Delhi, we also want to shift there. The governemnt should help us in this regard, we are dependent on them. We just want to be safe wherever we are: Brother of #HathrasIncident victim pic.twitter.com/HtL8xfa3cs