ఢిల్లీ : రాజ్య‌స‌భ డిప్యూటీ చైర్మ‌న్‌గా ఎన్నికైన హ‌రివంశ్ నారాయ‌ణ్ సింగ్‌కు ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర‌మోదీ శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ప్ర‌ధాని స్పందిస్తూ... హ‌రివంశ్ ప‌ట్ల త‌న‌కున్న గౌర‌వ భావ‌మే సభలోని ప్రతి సభ్యుడు క‌లిగి ఉన్నాడన్నారు. ఆయ‌న ఈ గౌరవాన్ని సంపాదించిన‌ట్లు తెలిపారు. పార్లమెంటు స‌మావేశాల నిర్వ‌హ‌ణ‌లో హ‌రివంశ్ ప్ర‌ద‌ర్శించే నిష్పాక్షిక పాత్ర మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలపరుస్తుందని చెప్పారు. పార్ల‌మెంట్ స‌మావేశాల్లో ఉత్పాద‌క‌త‌ను, సానుకూల‌త‌ను పెంపొందించేందుకు ఆయ‌న‌ ప్ర‌య‌త్నాలు చేశార‌న్నారు. ప్ర‌జాస్వామ్య విలువ‌ల‌కు పెరుగాంచిన బిహార్ నుంచి వ‌చ్చిన‌ ప్ర‌జాస్వామ్య టార్చ్ బేర‌ర్ హ‌రివంశ్ అని ప్ర‌ధాని కొనియాడారు.



Harivansh Ji has made efforts to ensure productivity and positivity are on the rise in Parliament. He is a torchbearer of democracy, hailing from Bihar, a land known for its democratic ethos. It is Bihar that has a close link with JP and Bapu’s Champaran Satyagraha: PM