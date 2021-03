డెహ్రాడూన్‌ : ఉత్తరాఖండ్‌లోని గంగానదికి భక్తులు పోటెత్తారు. కుంభమేళా, మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చి పుణ్య స్నానాలు చేశారు. హర్‌కీ పౌరీ ఘాట్‌ వేకువ జాము నుంచే భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయింది. ఉదయం 7 గంటల నుంచి నాగసాధువులు స్నానాలు చేస్తున్నారు. రాజ స్నానానికి నాగ సాధువుల రాక దృష్ట్యా, సాధారణ భక్తులకు ఉదయం 7 గంటల వరకు స్నానం చేయడానికి అనుమతి ఇచ్చారు. తర్వాత వచ్చే వారికి అవకాశం కల్పించడం లేదు. ఉదయం 11గంటలకు జూనా అఖాడా, ఆహ్వాన్ అఖాడా, అగ్ని అఖాడా, కిన్నర్ అఖాడాలు ఇక్కడ స్నానం చేసేందుకు తరలిరానున్నారు.

వీరి తరువాత ఆనంద్ అఖాడాలు మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు రానున్నారు. అనంతరం మహానిర్వాణీ అఖాడా, అటల్ అఖాడాలు ఇక్కడికి పుణ్య స్నానాలు చేసేందుకు తరలిరానున్నారు. కుంభమేళా దృష్ట్యా అధికారులు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రత్యేక జోన్లను ఏర్పాటు చేసి, ప్రత్యేకాధికారులను నియమించారు. అలాగే భక్తులకు ఇబ్బందులు కలుగకుండా వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇదిలా ఉండగా.. కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో ఘాట్లను శుభ్రంగా ఉంచేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. ప్రత్యేకంగా సిబ్బందిని నియమించి, పారిశుధ్య పనులు చేయిస్తున్నారు.

#WATCH | Devotees took holy dips in river Ganga in Haridwar, Uttarakhand on the occasion of #MahaShivaratri.



(earlier visuals) pic.twitter.com/l0I4Xt9zgg