ప్రధానికి గుజరాత్‌ అల్లర్లు గుర్తొస్తాయి : రబ్రీదేవి

పాట్నా : బీహార్‌ ఎన్నికల వేళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ఆర్జేడీ నాయకులు రబ్రీదేవి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. మంగళవారం రెండో విడుత పోలింగ్‌ నేపథ్యంలో ఓటు వేసేందుకు వచ్చిన ఆమె విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఓ విలేకరి బీహార్‌లో ప్రధాని ఎన్నికల ప్రచారంపై వ్యాఖ్యానించాలని అనడంతో సహనం కోల్పోయారు. ప్రధాని మోదీకి గుజరాత్‌ అల్లర్లు గుర్తొస్తాయని అన్నారు.

బీహార్‌ ప్రజలు మార్పును కోరుకుంటున్నారని, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మహాఘట్‌ బంధన్‌ ఘన విజయం సాధించడం ఖాయమని పేర్కొన్నారు. మార్పు కోసం రాష్ట్ర ప్రజలు ఎంతో ఉత్తేజంగా ఉన్నారని అన్నారు. తాము ఎందుకు మారాలో బీహార్‌ ప్రజలకు తెలిసొచ్చిందని, మార్పు కోసం ప్రజలు ఓటు వేయాలని అభ్యర్థించారు. సీఎం నితీశ్‌ కుమార్‌ చేతల మనిషి కాదని ప్రజలకు అర్థమైందని, అందుకే మార్పుకు వారు సిద్ధపడ్డారని రబ్రీదేవి అన్నారు.



Former Bihar CM and Lalu Prasad Yadav’s wife Rabri Devi sparks controversy. When asked about PM @NarendraModi’s rallies in Bihar today, she said ‘I am reminded of the Gujarat riots’.



