అందరికి సహాయం చేస్తున్నారు.. మమ్మల్నెందుకు ఆదుకోరు

ముంబయి : దేశవ్యాప్త లాక్‌డౌన్‌తో సకలం బంద్‌ అయిన విషయం తెలిసిందే. ప్రజలందరూ ఇండ్లకే పరిమితమయ్యారు. ఉత్పత్తి నిలిచిపోవడంతో దినసరి కూలీలు, వలస కూలీలు, నిరుపేదలను ఆదుకునేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెద్దఎత్తున సహాయ కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టాయి. ప్రజా ప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు, పోలీసు అధికారులు ఎక్కడికక్కడ ఆయా ప్రాంతాల్లోని బడుగు జీవులను ఆదుకుంటున్నారు. కాగా తమనెందుకు ఆదుకోరని సెక్స్‌ వర్కర్లు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. నాసిక్‌ భద్రకాళి ప్రాంతంలో నివసించే సెక్స్‌ వర్కర్లు లాక్‌డౌన్‌ నేపథ్యంలో జీవనానికి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. దేశంలోని పౌరులందరూ ప్రభుత్వాల నుంచి ఏదో రూపంలో సహాయం పొందుతున్నారు. అటువంటప్పుడు మమ్మల్ని ఎందుకు వదిలేసింది. ప్రభుత్వం తమని కూడా ఆదుకోవాలని వారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.



Maharashtra: Sex workers residing in Nashik's Bhadrakali are facing a financial crisis due to lockdown, in the wake of #coronavirus outbreak. They say, "If all citizens of the country are getting help from govt why we should be left behind. Govt should help us too."