న్యూఢిల్లీ: బ‌డ్జెట్‌లో ప‌న్ను మిన‌హాయింపులు, త‌గ్గింపులు ఏమీ చెప్ప‌క‌పోయినా.. కొత్త‌గా ఓ సెస్ మాత్రం విధించారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మ‌లా సీతారామ‌న్‌. ఆ కొత్త సెస్ పేరు అగ్రిక‌ల్చ‌ర్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్ర‌క్చ‌ర్ అండ్ డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ సెస్‌. ఈ సెస్ ద్వారా వ‌చ్చిన ఆదాయాన్ని వ్య‌వ‌సాయ రంగంలో మౌలిక స‌దుపాయాల అభివృద్ధి కోసం ఖ‌ర్చు చేయ‌నున్నారు. ఈ సెస్‌ను దేశంలోని ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ వినియోగించే వ‌స్తువులైన‌ పెట్రోల్‌, డీజిల్‌, ఆల్క‌హాల్‌, బంగారం, వెండి, పప్పులు, ఆపిల్స్‌, పామాయిల్ వంటి వాటిపై విధిస్తారు. అయితే ఈ కొత్త సెస్ ద్వారా ఏడాదికి సుమారు రూ.30 వేల కోట్ల ఆదాయం అంచ‌నా వేస్తున్న‌ట్లు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ కార్య‌ద‌ర్శి ఏబీ పాండే వెల్ల‌డించారు. అయితే ఈ సెస్‌ను స‌గ‌టు పౌరుడిపై ఎలాంటి భారం మోప‌కుండా రూపొందించిన‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు.



We are expecting Rs 30,000 crores through Agriculture Infrastructure and Development Cess. This cess has been designed such a manner that it won't impact common man: Finance Secretary AB Pandey pic.twitter.com/As9IgaWLeu