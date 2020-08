మ‌థుర : ఆగ్రా-ఢిల్లీ మార్గంలోని మ‌థుర వ‌ద్ద గూడ్స్ రైలు ప‌ట్టాలు త‌ప్పింది. గూడ్స్ రైలు నాలుగు బోగీలు ఆదివారం ఉద‌యం 10 గంట‌ల‌కు ప‌ట్టాలు త‌ప్పాయి. మ‌ధుర‌లోని బృందావ‌న్ రోడ్‌, అజై స్టేష‌న్‌ల మ‌ధ్య ఈ ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకుంది. రైలు ప‌ట్టాలు దెబ్బ‌తిన్న కార‌ణంగా ఈ ప్ర‌మాదం సంభ‌వించింది. ప్ర‌మాదం నేప‌థ్యంలో ఢిల్లీ-ఆగ్రా మార్గంలో రైళ్ల రాక‌పోకల‌కు అంత‌రాయం ఏర్ప‌డింది. ప్ర‌మాదంలో అనేక స్తంభాలు సైతం దెబ్బ‌తిన్న‌ట్లుగా స‌మాచారం. ఢిల్లీ వైపు వెళ్తున్న గూడ్స్ రైలు ఛ‌త్తికారా గ్రామంలో ఉన్న ఓవ‌ర్ బ్రిడ్జి స‌మీపంలో పిల్ల‌ర్ నంబ‌ర్ 1408 స‌మీపానికి చేరుకునే స‌రికి ఒక్క‌సారిగా రైలు నాలుగు బోగీలు ప‌ట్టాలు త‌ప్పాయి. ఢిల్లీ మార్గానికి పూర్తిగా అంత‌రాయం ఏర్ప‌డ‌టంతో రైల్వే అధికారులు త‌క్ష‌ణం ట్రాక్ పున‌రుద్ధ‌ర‌ణ ప‌నుల‌ను చేప‌ట్టారు.



Four bogies of a goods train on Agra-Delhi route derailed today between Vrindavan Road & Azhai station in Mathura. Delhi-Agra rail traffic disrupted due to damaged rail track on the route. Many poles were also broken. pic.twitter.com/et95VfyhUw