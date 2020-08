ప‌నాజీ : గోవా గ‌వ‌ర్న‌ర్‌గా మ‌హారాష్ర్ట గ‌వ‌ర్న‌ర్ భ‌గ‌త్‌సింగ్ కోశ్యారికి అద‌న‌పు బాధ్య‌త‌లు అప్ప‌గిస్తూ రాష్ర్ట‌ప‌తి భ‌వ‌న్ ఇటీవ‌లే ఉత్త‌ర్వులు జారీ చేసిన విష‌యం విదిత‌మే. ఈ క్ర‌మంలో గ‌వ‌ర్న‌ర్ కోశ్యారి బుధ‌వారం గోవాకు వెళ్లారు. అక్క‌డి ద‌బోలిం ఎయిర్‌పోర్టులో గోవా సీఎం ప్ర‌మోద్ సావంత్‌.. గ‌వ‌ర్న‌ర్ కోశ్యారికి ఘ‌న‌స్వాగ‌తం ప‌లికారు. గోవా గ‌వ‌ర్న‌ర్ స‌త్య‌పాల్ మాలిక్‌ను మేఘాల‌య గ‌వ‌ర్న‌ర్ గా బ‌దిలీ చేస్తూ రాష్ర్టప‌తి భ‌వ‌న్ ఉత్త‌ర్వులు జారీ చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే.



Goa CM Pramod Sawant receives Governor-designate Bhagat Singh Koshyari at Dabolim Airport.



Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari to discharge functions of Gov of Goa in addition to his own duties, after Satya Pal Malik was transferred & appointed as Governor of Meghalaya. pic.twitter.com/o7oRipxCiV