Watch: రోడ్డుపై పటాకులు కాల్చుతున్న బాలిక, వృద్ధుడు.. వారి పైనుంచి దూసుకెళ్లిన కారు

November 13, 2023 / 02:33 PM IST

లక్నో: దీపావళి రోజున దారుణం జరిగింది. రోడ్డుపై పటాకులు కాల్చుతున్న బాలిక, వృద్ధుడి పైనుంచి ఒక కారు వేగంగా దూసుకెళ్లింది. (Run Over By Car) తీవ్రంగా గాయపడిన వారిద్దరూ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఢిల్లీ శివారు ప్రాంతమైన ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని నోయిడాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆదివారం సెక్టార్ 119లోని ఎల్డెకో అమంత్రన్ సమీపంలో ఐదేళ్ల బాలిక క్రాకర్స్ కాల్చుతుండగా ఒక వృద్ధుడు ఆ చిన్నారి వద్ద ఉన్నాడు. ఇంతలో వేగంగా వచ్చిన ఒక కారు వారి మీద నుంచి దూసుకెళ్లింది. ఈ సంఘటనలో బాలిక, వృద్ధుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గమనించిన స్థానికులు వారిద్దరిని వెంటనే ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

కాగా, ఒక ఎత్తైన బిల్డింగ్‌ పైనుంచి మొబైల్‌ ఫోన్‌లో రికార్డ్‌ చేసిన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో పోలీసులు స్పందించారు. పరిసర ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ ఆధారంగా ఆ కారును గుర్తించి డ్రైవర్‌ను అరెస్ట్‌ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు గ్రేటర్ నోయిడా వెస్ట్‌లో కూడా ఆదివారం ఇదే తరహాలో మరో సంఘటన జరిగింది. రోడ్డు పక్కన దీపావళి జరుపుకుంటున్న వ్యక్తిపైకి కారును నడిపేందుకు డ్రైవర్ ప్రయత్నించాడు. గౌర్ సిటీ సెవెంత్‌ అవెన్యూ సమీపంలో జరగిన ఈ సంఘటన కూడా పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లింది. దీంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

matter of eldeco amantran society sec119.yesterday while residents were celebrating diwali in front of gate no2.a Swift car hit 3 people and they dragged A Senior citizen till 400 mtr on its Bonet,caused serious injury and fighting for life.@myogioffice @noidapolice pic.twitter.com/jeqym6omDe

— Anamika Ratna (@anamikaratna) November 13, 2023