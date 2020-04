కొన్ని సార్లు జంతువులు చేసే ప‌నులు చాలా ఆస‌క్తిక‌రంగా ఉంటాయి. జంతువులు స‌ర‌దాగా చేసే ప‌నులు మ‌నుషుల‌్లో ఆలోచన రేకెత్తిస్తుంటాయి. అలాంటిదే ఈ వీడియో. ఓ అట‌వీ ప్రాంతంలో రోప్స్ సాయంతో ఏర్పాటు చేసిన‌ వంతెన‌ను గిబ్బ‌న్ అవ‌లీలగా దాటింది.

వంతెన రెండు వైపులా తాడుతో వేలాడుతుండ‌గా..గిబ్బ‌న్ ఓ తాడుపై అవ‌లీల‌గా న‌డుచుకుంటూ అవ‌త‌లివైపు వెళ్లింది. ఓ వైపు వంతెన క‌దులుతున్నా కింద ప‌డ‌తాన‌న్న భ‌యం లేకుండా గిబ్బ‌న్ ఎంతో ఆత్మ విశ్వాసంతో బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్లింది. ఈ వీడియో నెట్టింట్లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

Balancing is part of their life. The playful Gibbons????



People assume they are monkeys but they are actually apes.

And are real characters. pic.twitter.com/hD6iUzQU5T