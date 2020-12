పూజ సామగ్రిని కాలితో తన్నిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే

లక్నో: శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి తనని ఆహ్వానించకపోవడంపై ఆగ్రహం చెందిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అక్కడకు వెళ్లి హంగామా చేశారు. అంతటితో ఆగక పూజ సామగ్రిని కాలితో తన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని జౌన్‌పూర్ జిల్లాలో ఈ ఘటన జరిగింది. బలూవా గ్రామంలో అమరవీరుల స్మారక చిహ్నం వద్ద గేటు పునరుద్ధరణ పనుల కోసం శనివారం శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. బద్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే రమేష్ చంద్ర మిశ్రా ఈ విషయం తెలుసుకుని తన అనుచరులతో అక్కడికి చేరుకున్నారు. తనను ఆహ్వానించకపోవడం, శిలాఫలకంపై తన పేరు లేకపోవడంపై నిర్వాహకులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. ప్రజాప్రతినిధి పేరు శిలాఫలకంలో ఉంచాలని తెలియదా అంటూ మండిపడ్డారు. ఈ విషయంపై సీఎంకు ఫిర్యాదు చేస్తానని అన్నారు. అంతటితో ఆగక శంకుస్థాపన కోసం ఉంచిన పూజ సామగ్రిని కాలితో తన్నారు. కాగా ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయ్యింది.



The honorable BJP MLA from Badlapur, Jaunpur (UP) Ramesh Mishra Ji learned that he wasn't invited to a foundation laying ceremony of a Gate in his area. His name was also missing from the stone to be put up.



What did he do next? Watch pic.twitter.com/kAGzifw8WV