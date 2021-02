చెన్నై: త‌మిళ‌నాడు, కేర‌ళ రాష్ట్రాల్లోని ప‌ర్యాట‌క ప్ర‌దేశాల్లో టూరిస్టుల‌కు మంచు గిలిగింత‌లు పెడుతున్న‌ది. త‌మిళ‌నాడులోని కొడైకెనాల్‌, కేర‌ళ‌లోని మ‌న్నార్‌, ఇడుక్కి ప్రాంతాల్లో క‌నిష్ట ఉష్ణోగ్ర‌త‌లు భారీగా ప‌డిపోవ‌డంతో విప‌రీతంగా మంచు కురుస్తున్న‌ది. మొక్క‌ల‌పైన, గ‌డ్డిపైన మంచు ప‌రుచుకుని ప‌ర్యాట‌కుల‌కు ఆహ్లాదాన్ని పంచుతున్న‌ది. గ‌త వారం రోజులుగా వాతావ‌ర‌ణం ఇలాగే ఉండ‌టంతో ఆయా ప్రాంతాల‌కు ప‌ర్యాట‌కుల సంఖ్య అమాంతం పెరిగింది. ఆ సుంద‌ర దృశ్యాల‌ను క‌ళ్లారా చూసి ఎంజాయ్ చేసేందుకు ప‌రిస‌ర ప్రాంతాల నుంచి ప‌ర్యాట‌కులు భారీగా త‌ర‌లివ‌స్తున్నారు. ఆ ముగ్ధ మ‌నోహ‌ర‌మైన దృశ్యాల‌ను మీరు కూడా ఒక‌సారి చూసి ఎంజాయ్ చేయండి.



#WATCH Kerala: Frost forms on plants & grass in Munnar, Idukki, as temperature drops below zero degree Celsius here.



A Dist Tourism Promotion Council official says, "Many tourists from Kerala & neighbouring states are coming to see this. There's good rush of tourists." (12.02) pic.twitter.com/O5S60eyjpV