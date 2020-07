మన జాతి గౌరవం చీర.. #SareeTwitter

జీన్స్‌, షార్ట్స్‌ , మిడ్డీలు అంటూ విదేశీ సంస్కృతికి అలవాటు పడుతున్నా భారతీయ సంప్రదాయాన్ని, సంస్కృతిని ఇడుమడింప చేసే చీరను మాత్రం నాటి సింధూ నాగరికత నుంచి నేటి ఫ్యాషన్‌ యుగం వరకు కొనసాగిస్తునే ఉన్నాం. చీర మన జాతి గౌరవం, మన అస్థిత్వానికి చిహ్నం.. చీరలో ఎవరైన కనిపిస్తే వారికి భారత దేశంతో సంబంధం ఉందని ఇట్టే చెప్పేయొచ్చు. చీర గురించి ప్రస్తావించాల్సి వస్తే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది భారతీయ సంస్కృతే.. ఒక బాపు బొమ్మ, కుందనపు బొమ్మ అంటూ కొంతమంది పొగడ్తలు కురిపించినా.. పల్లెటూరి బైటు అంటూ కొందరు ఏడ్పించినా.. చీర అందం ముందు దిగదుడుపే..

పండగలు పబ్బాలు, పెళ్ళిళ్ళు, కాలేజీ ఫెస్ట్‌లు ఇలా ఏ సందర్భం అయినా అమ్మాయిలో చీరలో కనిపించడానికి ఇష్టపడతారు.అలాగే తమ ప్రేయసిని చీరలో చూడాలని ఉవ్విళ్లూర‌ని ప్రేమికుడు ఉండడు.. ఎందుకంటే అది అంతే.. అదే మరి చీరలో ఉన్న మ్యాజిక్‌..

#SareeTwitter పేరుతో ట్విట్టర్లో హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌ హల్‌చల్‌ చేస్తుంది. ఇది చాలా రోజులనుండి నడుస్తున్నా ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రెండ్‌ అవుతుంది. మహారాష్ట్ర బీజేపీ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌ చిత్ర కిషోర్‌ వాగ్‌ చీర అనేది కేవలం ధరించేది మాత్రమే కాదు.. అది మన సంప్రదాయానికి, అస్థిత్వానికి, మన మాతృభాషకు ప్రతీక అంటూ #SareeTwitter హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌తో తను చీరలో ఉన్న ఫోటోలు షేర్‌ చేసింది. ఇటు మన దేశ వనితలే కాదు విదేశీ మహిళలు కూడా చీరకు సై అంటున్నారు. వారు కూడా చీరలో ఫోటో దిగి సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసుకుంటూ.. ఆరుగజాల అందానికి ఓటు వేస్తున్నారు మరి..

ఫ్యాషన్‌ ష్యాషన్‌ ష్యాషన్‌.. అంటూ బట్టలను ఎంత పొదుపుగా వాడుతున్నా.. చీర ఇప్పటికి ఎప్పటికీ ఫ్యాషనే.. ఫ్యాషన్ల వెల్లువ మార్కెట్‌లో జోరు చూపిస్తున్నా చీరకున్న డిమాండ్‌ మాత్రం తగ్గలేదు సరికదా ఇంకా పెరుగుతూ వస్తుంది. చీర మన సంప్రదాయం.. మన సంస్కృతికి మరో రూపం.

A saree is not simply an outfit but represents a Culture, an Identity, a Language #SareeTwitter pic.twitter.com/EchzHhgXYD