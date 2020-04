హైద‌రాబాద్‌: నోవెల్ క‌రోనా వైర‌స్ సంక్ర‌మిస్తున్న తీరుకు సంబంధించి ఐసీఎంఆర్ డాక్ట‌ర్ గంగా ఖేద్క‌ర్ ఇవాళ మీడియాతో ఓ విష‌యాన్ని తెలిపారు. చైనాలో జ‌రిగిన స్ట‌డీ ఆధారంగా క‌రోనా వైర‌స్‌.. గ‌బ్బిలాల్లో జ‌రిగిన జ‌న్యు ప‌రివ‌ర్త‌న ద్వారా వ్యాపించిన‌ట్లు చెప్పారు. గ‌బ్బిలా నుంచి ఆ వైర‌స్‌.. పంగోలిన్స్‌కు ట్రాన్స్‌మిట్ అయ్యింద‌ని, పంగోలిన్స్ నుంచి మ‌నిషిలో క‌రోనా వైర‌స్ ప‌రివ‌ర్త‌న చెందిన‌ట్లు గంగాఖేడ్క‌ర్ తెలిపారు. క‌రోనా వైర‌స్ సాధార‌ణంగా గ‌బ్బిల్లాలో ఉంటుంద‌న్నారు. గ‌బ్బిలాల్లో జ‌రిగిన మ్యుటేష‌న్ల వ‌ల్ల మ‌నిషి వ‌ర‌కు వైర‌స్ చేరి ఉంటుంద‌న్నారు.

మేం చేప‌ట్టిన నిఘా ప్ర‌కారం రెండు ర‌కాల గ‌బ్బిలాలను గుర్తించామ‌న్నారు. కానీ ఆ గ‌బ్బిల్లాల్లో మ‌నుష‌ల‌కు సంక్ర‌మించే వైర‌స్ లేద‌ని గుర్తించిన‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు. గ‌బ్బిలాల నుంచి మ‌నిషి వైర‌స్ సోక‌డం అనేది అత్యంత అరుదైన విష‌య‌మ‌న్నారు. వెయ్యేళ్ల‌కు ఒక‌సారి గ‌బ్బిలాల నుంచి మ‌నుష‌లకు వైర‌స్ సంక్ర‌మించే అవ‌కాశం ఉంద‌ని గంగా ఖేద్క‌ర్ తెలిపారు.

