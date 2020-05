జంతువులు చేసే కొన్ని ప‌నుల‌కు మ‌నుషులు చేసే చెడ్డ ప‌నులు గుర్తొస్తాయి. మ‌నుషులు ఎప్పుడైనా ఎవ‌రినైనా మోసం చేయ‌వ‌చ్చు. కానీ జంతువులు అలా మోస‌పోవు. అవి ఎవ‌రినీ అంత గుడ్డిగా న‌మ్మ‌వు. ఇటీవ‌ల ఇంట‌ర్‌నెట్‌లో వైర‌ల్ అవుతున్న ఒక వీడియోనే అందుకు నిద‌ర్శ‌నం. ఫోన్ ఎదురుగా పెట్టుకొని గేమ్ ఆడుతుంది ఒక క‌ప్ప‌. పై నుంచి వ‌స్తున్న చీమ‌ల‌ను చంప‌‌డం ఈ గేమ్ రూల్‌. అలా వ‌చ్చిన చీమ‌ల‌న్నింటినీ క‌రెక్ట్ టైంకి ట‌చ్ చేసి చంపేస్తుంది క‌ప్ప‌. అలా గేమ్ అయిపోవ‌డంతో ప్లే ఎగైన్ అని ప‌డుతుంది. దీంతో య‌జ‌మాని త‌న చేతితో బ‌ట‌న్ ప్రెస్ చేయ‌డానికి ప్ర‌య‌త్నిస్తాడు. అత‌నేదో చేస్తున్నాడ‌ని క‌ప్ప అమాంతం త‌న చేతిని ప‌ట్టుకొని కొర‌క‌బోతోంది.

18 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోను ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ అధికారి సుశాంత నంద ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. వీడియో అయ్యేంత‌వ‌ర‌కు త‌ప్ప‌కుండా చూడండంటూ నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ వీడియోను చూస్తే మీరు కూడా ఆశ్చ‌ర్య‌పోతారు.

One can fool some people all the time,

But not the frog all the time????



Just watch at the end how the frog chops off the thumb...

Animals are not dumb???? pic.twitter.com/wrcmpAjpFe