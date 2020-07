చెన్నై: త‌మిళ‌నాడు రాష్ట్రం తూత్తుకూడి జిల్లాలోని సెక‌ర‌కూడి ఏరియాలో దారుణం జ‌రిగింది. మురుగు ట్యాంకులో దిగి ఊపిరాడ‌క న‌లుగురు వ్య‌క్తులు మృతిచెందారు. సెక‌ర‌కూడి ఏరియాలోని ఓ ఇంట్లో మురుగు ట్యాంకు నిండిపోవ‌డంతో.. అందులోని మురుగునీటిని మొత్తం మోటార్ సాయంతో బ‌య‌ట‌కు పంపించారు. అనంత‌రం న‌లుగురు వ్య‌క్తులు ట్యాంకును శుభ్రం చేయ‌డం కోసం అందులోకి దిగారు. అయితే కాస‌ప‌టికే ట్యాంకులోని మురుగు వాస‌న‌వ‌ల్ల ఊపిరాడ‌క ప్రాణాలు కోల్పోయారు.



ఘ‌ట‌న స‌మాచారం అందిన వెంట‌నే తూత్తుకూడి ఎస్పీ జ‌య‌కుమార్ ఘ‌ట‌నా ప్రాంతానికి వెళ్లి ప‌రిస్థితిని స‌మీక్షించారు. మృత‌దేహాల‌ను పోస్ట్‌మార్టానికి త‌ర‌లించి, ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించిన వివ‌రాల‌ను స్థానిక పోలీసులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఘ‌ట‌న‌పై కేసు న‌మోదు చేసి ద‌ర్యాప్తు జ‌రుపుతున్నామ‌ని చెప్పారు.



Tamil Nadu: Four people died yesterday allegedly due to suffocation, after entering a sewage tank to clean it, at a house in Secarakudy area of Thoothukudi district. SP Thoothukudi, Jayakumar inspected the spot. Investigation and inquiry are being carried out. pic.twitter.com/ZYygkXCisF